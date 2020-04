Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, Rita Ora me anë të nismës ‘Një kafe si flutur’ ka nisur me grumbullimin e parave me qëllim të ndihmës për qytetarët e Kosovës në kohën kur vendi po përballet me pandeminë e koronavirusit.

Në një video-adresim përmes Facebook, këngëtarja e njohur ka thënë se fondet do të ndihmojnë sistemin shëndetësor në përballimin e gjendjes me koronavirus në Kosovë.

”Mos dil për një kafe dhe rri në shtëpi për të ndihmuar sistemin shëndetësor”, ka thënë Ora.