Paketa e dyte e ndihmes, Rama: Page 400 dollare ne muaj atyre qe kane humbur punen

176 mije biznese dhe individe do te perfitojne nga paketa e dyte e ndihmes se qeverise ne kuader te pandemise se koronavirusit.

Kryeministri Edi Rama tha se cdo i punesuar ne sektorin e turizmit dhe biznesin e madh qe ka humbur pagen si pasoje e masave per distancimin social do te paguhet me 400 dollare ne muaj.

Lajmifundit.al citon se Rama tha se mbeshtetja finanviare do te shtrohet deri ne muajin maj 2020 sipas parashikimeve qe qeveria shqiptare ka bere ne lidhje me ecurine e koronavirusit. “150 mln dollarë garanci sovrane për turizmin dhe fasonët me ndarje risku mes qeverisë dhe bankave. Qeveria do të marrë përsipër koston e interesit për kreditë.

Paketa e zgjeruar përcakton se të gjitha sipërmarrjet përjashto, sistemin bankar, telekomunikacionin dhe furnizimit me mall, pagesat e kësteve të tatim fitimit do të mund ti bëjnë pas 30 shtatorit.

Për turizmin, fasonët dhe call center dhe bizneset e vogla deri në 14 mln lekë pagesat do të shtyhen përtej 31 dhjetorit. Paketa do të miratohet brenda 48 orëve dhe shuma do të lëvrohet pas 20 prillit” tha ai.