Koronavirus, Danimarka hap shkollat dhe kopshtet prej të mërkurës

Në Danimarkë, pas disa javë mbylljeje për shkak të emergjencës me koronavirus, shkollat fillore dhe kopshtet do të hapen, të paktën në 52 bashki, mes të cilëve Copenhagen, që prej të mërkurës, ndërsa për 46 të tjera do të rihapen në 20 prill. Lajmin e bën me dije shoqata e autoriteteve lokale daneze, cituar nga The Local.dk.

Ky lirim, bën me dije gazeta, varet nga koha e vendosur në normë, sipas masave të sigurisë së parashikuara, nga Instituti.

Vendimi për të hapur shkollat fillore është njoftuar të hënën e shkuar në një konferencë për shtyp nga kryeministrja Mette Frederiksen, duke theksuar edhe masat dhe rregullat higjeno-sanitare të vendosura nga ministria e shëndetit.