Erdhen nga Greqia, 7 shqiptarë futen nga Kapshtica, të gjithë futen në karantinë

Bie numri i të ardhurve nga Greqia përmes pikës kufitare të Kapshticës. Burime zyrtare pranë Drejtorise se Kufirit dhe Migracionit ne Korce thane se gjate dites se hënë kanë hyre ne token tone vetem 7 shtetas shqiptare te cilet kane qene te pajisur me pasaporta biometrike.

Ata kane kaluar te gjitha procedurat e nevojshme kufitare, perfshire edhe ato shendetesore dhe me pas jane transportuar nga autoritetet policore ne nje prej hoteleve te qytetit te Korcës, aty ku edhe do te karantinohen per 14 dite.

Ashtu si shtetasit e tjere te cilet kane ardhur nga Greqia gjate ketyre diteve, edhe 7 qytetaret te cilet hyne këtë të hënë në token shqiptare do te paguajne vete per shpenezimet e akomodimit dhe ato te ushqimit per te gjithe periudhen e karantines.

Ne qytetin e Korces tashme jane akomoduar 82 shtetas shqiptare ne tre hotele, të cilat kanë pranuar të ofrojne shërbim për keta persona gjatë 14 ditëve të karantinës.