Nje nga digat me te larta te Europes, nis punen per here te pare HEC-i i Moglices

Ka nisur punen HEC-i i Moglices, nje nga digat me te larta ne Europe qe tashme funksionon edhe ne Shqiperi.

Lajmin e ka bere me dije ish kryeministri Sali Berisha:

Sot nje dite e veçante ne historikun e energjitikes shqiptare.

Hidrocentrali i Moglices, i cili ka njeren nga dy digat e betonit me te larta te Europes, hapi per here te pare ne nje prove te suksesshme portat e liqenit te tij!

Miq, Kaskada e Devollit shenon investimin me te madh ne energjitiken e vendit ne 30 vitet e fundit!

Punimet per kete Kaskade nga kompania norvegjeze Statkraft filluan ne pranveren e vitit 2013. Te nesermen e inaugurimit te punimeve Edvin Kristaq Mashtrimi u deklaroi qytetareve te Gramshit se Berisha inuaguroi genjeshtren e radhes. Por sot hydrocentralet e Banjes dhe Moglices jane nje realitet me vlere tejet te rendesishme per energjitiken dhe ekonomine e Shqiperise.



Nje mirenjohje per te gjitha ata vendas dhe te huaj qe ideuan, projektuan, financuan dhe ndertuan kete kryeveper te re te energjitikes ne Shqiperi