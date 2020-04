Massafra: Bëni kujdes edhe nëse shteti do të lehtësojë masat! Zot na ndihmo

Arqipeshkvi i Shkodrës Angelo Massafra në meshën e mbajtur pa praninë e besimtarëve u ndal tek situata e pandemisë që ka prekur vendin, një situatë e cila nuk do të arrijë të gjunjëzojë njerëzimin ndërkohë që një lutje të veçantë kishte për mjeket dhe infermieret.

‘Sivjet jemi duke përjetuar një kohë të pashkëve një zbraptësi, mungesa e besimtarëve. Por e dimë shumë mirë, edhe në këtë mbrëmje jemi duke kremtuar pashkën me dyer të mbyllura për të evidentuar që pandemia të përhapet më shumë. Fakti që këtë meshë live për të qenë afër besimtarëve. Cdo ditë vdesin mijëra pa miq dhe familjarë, vetëm me ndihmën e mjekëve dhe infermierëve dhe lusim Zotin të na shpëtojë nga kjo pandemi.

Të jemi më të dashur dhe solidarë. Virusi nuk bën dallime, mes të pasurve dhe jo. O Zot na ndihmo mos të jemi prekur. Krishti është me ne, dhe nëse Zoti është me ne, nuk do të kemi frikë nga askush, as nga pandemia, vetëm shumë kujdes, të duam veten dhe të tjerët më shumë. Se shumë e nënvlerësojnë. Edhe nëse shteti do të lehtësojë disa udhëzime, të kemi kujdes, sa më shumë të respektojmë normat, më shpejt do të kalojmë këtë kohë” tha ai.