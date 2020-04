U plagos nga polici, Orges Bilbili ‘kyç’ gojën. Hetimet i zbulojnë banesën ku jetonte prej disa muajsh

Një ditë pas plagosjes ne zonen e Xhamllikut ne Tirane, Orges Bilbili ndodhet ende nën kujdesin mjekësor dhe nuk ka folur ende para uniformave blu. Nga hetimet policia ka zbuluar se 30-vjeçari nga Lushnja i akuzuar për vrasje që mbeti i plagosur pasi tentoi të ngrinte armën ndaj një efektivi policie jetonte në një apartament në rrugën “Sitki Çiço” me qira prej disa muajsh.

Apartamentin e ndante me një person tjetër i cili nuk është identifikuar ende nga policia. Ditën e djeshme, kur ndodhi ngjarja ata kanë qenë në rrugë të dy, por personi tjetër u largua në drejtim të paditur. Policia e Tiranës ushtroi kontroll në këtë banesë dhe gjeti një arme zjarri dhe një sasi të konsiderueshme parash.

Grupi hetimor i ngritur për ngjarjen ka rindërtuar skenën e plagosjes së Orges bilbilit dhe kalimtares.

Dëshmia e punonjësit të policisë është përputhur me pamjet e kamerave të sigurisë në zonë të cilat u sekuestruan. Ngjarja u shënua në orën 11:35 ku efektivi i “Shqiponjave” iu afrua Orges Bilbilit i cili ishte duke lëvizur më këmbë në brendësi të lagjes në rrugën “Sitki Çiço” ndërsa kolegu i tij ishte duke kontrolluar lulishten para Maternitetit të Ri, citon news 24. Në brendësi të lagjes punonjësi i Shqiponjave konstatoi Orges Bilbilin së bashku me një person tjetër dhe u afrua për të komunikuar me ta, për të mësuar arsyen e daljes dhe për t’i identifikuar por Bilbili e kundërshtoi dhe iku me vrap.



Polici fillon ta ndjekë dhe në momentin kur ishin para shkollës “Niket Dardani” Orges Bilbili në ecje e sipër nxori pistoletën nga çanta marsup, por pistoleta iu rrëzua në tokë. Në këto momente punonjësi i policisë qëlloi në ajër për ta paralajmëruar.

Bilbili mori pistoletën nga toka dhe ia drejtoi policit. Ky i fundit hapi zjarr në drejtim të Bilbilit dhe e plagosi. Nga 3 të shtënat në drejtim të Bilbilit një prej plumbave ka kapur edhe 30-vjeçaren me iniciale M. P. e cila po kalonte rastësisht aty.