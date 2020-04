Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme 11 prill 2020

Dashi

Partneri/partnerja juaj do t’ju gëzojë pafund sot. Sa i përket aspektit ekonomik, mos bëni investime sot, pasi rezultati mund të jetë fatal. Prindërit e kësaj shenje do të ndihen krenarë për fëmijët e tyre.

Demi

Përpiquni të shmangni ushqimet me kolesterol të lartë. Ka gjasa të merrni një shumë parash sot, çfarë do t’ju ndihmojë menjëherë financiarisht. Partneri/partnerja juaj do të tregohet shumë i ëmbël me ju.

Binjakët

Përpiquni të ushtroheni më shumë fizikisht, pasi do të jetë mjaft e nevojshme për ju. Përsonat që kanë marrë kredi ose borxhe mund të përballen me probleme. Shmangni çështje delikate, të cilat mund të nxisin debate.

Gaforrja

Do të jetë një ditë e mbushur plot shpresë për ju, Do të ndiheni plot energji dhe do të përballeni me situata të papritura, të cilat do të jenë vetëm në përfitimin tuaj.

Luani

Ka gjasa që të humbsini vazhdimisht durimin gjatë ditës së sotme. Kjo vetëm sa do t’ju tensionojë dhe do t’ju shkaktojë momente të sikletshme, Vlerësojini dhe merrini për bazë fjalët e personave tuaj të afërt.

Virgjëresha

Mos i detyroni disa persona të caktuar të veprojnë ashtu sikurse ju doni. Mendoni edhe për dëshirat e të tjerëve para interesave tuaja. Parashikohet një ditë e mirë për disa biznesmenë të kësaj shenje.

Peshorja

Do të jetë një ditë e qetë për të lindurit e kësaj shenje. Mendimet gjatë ditës së sotme do t’ju bëjnë të ndiheni të çliruar. Një propozim i papritur mund të vijë nga partneri/partnerja juaj.

Akrepi

Besojini partnerit për ato që do ju thotë dhe mos ngurroni te hapni rrugë herë pas here. Tregohuni origjinal në sjelljen tuaj, pasi do të vlerësohet nga njerëzit rreth jush. Beqarët do kenë një ditë me surpriza.

Shigjetari

Do të kaloni një ditë të mbushur me risi por edhe me lodhje në punë. Disa mund te ndryshojnë edhe pozicionin. Mund të shqetësoheni nga kërkesa e partnerit/partneres suaj sot.

Bricjapi

Përsonat e kësaj shenje që janë në një lidhje romantike, mund ta nisin ditën jo shumë pozitivisht. Bëni kujdes me financat duke u treguar më vigjilentë.

Ujori

Mund t’ju shtohen armiqtë, për shkak të sjelljes suaj kohët e fundit. Partneri/partnerja juaj do të përpiqen t’ju qetësojnë duke ju bërë të ndiheni më mirë. Mundohuni të reflektoni rreth ndodhive gjatë këtyre ditëve.

Peshqit

Sot do të keni mundësi të relaksoheni. Gjendja shëndetësore do jete e mirë. Ne pune do jeni gati për te ndërmarre një vendim të rëndësishëm./bw