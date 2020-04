Prokuroria nis hetimet për të gjetur personin që kërcënoi Kurtin

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka bërë me dije se ka autorizuar Policinë e Kosovës, për ndërmarrjen e hetimeve lidhur me kërcënimin që i është bërë më 10 prill, kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, me anë të rrjeteve sociale.

Në një deklaratë për shtyp thuhet se “Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës janë duke punuar për zbardhjen e identitetit të vërtetë të personit në fjalë, si dhe do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast”.

Të premten, në rrjetin social Facebook, një person, që sipas medieve në Prishtinë, në llogarinë e tij në Facebook ka emrin, Daniel Arianitti kishte shkruar se do të japë shpërblim në këmbim “të kokës së Albin Kurtit”.