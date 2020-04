Mjeku Gëzim Xhepa: Të provohet çlirimi nga karantina, kulmi në Shqipëri ka kaluar në shkurt

Mjeku kirurg, Gëzim Xhepa në një lidhje live për emisionin ”Kjo Javë” të Nisida Tufës në News24 është shprehur se kulmi i COVID-19 në Shqipëri ka kaluar në shkurt bashkë me epideminë e gripit AH1N1.

Ai tha se Shqipëria në 5 javë nuk ka pasur kurbë ngritëse dhe nëse nuk e ka para pikun atëhere e ka mbrapa.

Më tej ai thekson se testet e targetuara siç po bëhen tani janë të mjaftueshme teksa thotë se qeveria duhet të provojë çlirimin nga karantina pasi nëse do të ketë kurbë ngritëse mund të kthejë masat përsëri.

Si e shihni gjithë këtë situatë?

Nga rasti 0 që është shfaqur 5 javë më parë, prisnim në javën e 3-të rritjen e kurbës apo pikun. A janë këto 4 javë të nevojshme për të shfaqur këtë kurbë eksponenciale, kjo varret nga virusi dhe nga ekspertizat e

Në çdo rrethana duhet të kishim një kurbë rritëse. Ka 2 javë që ndjek me vëmendje tamponimet e popullatës së targetuar, pra ata që janë kontakt të drejtpërdrejtë me virusin. Dhe kjo rezultatet e tyre po rezultojnë më pak se 5%. Kurba është në rënie. Tashmë nuk mund të themi që karantina e ka kontrolluar kaq mirë situatën.

Sipas llogjikës së thjeshtë epidemiologjike, përderisa nuk kemi rritje në 5 javë. Nëse nuk e kemi përpara e kemi mbrapa. Sa i përket mjekëve të shërbimit parësor, muaji shkurt ka qenë epidemia e AH1N1 me tipare specifike ku temperatuar zgjaste mbi 3 ditë, kolla mbi 3 javë, shoqërohej me komplikacione pulmonare, pra ishin simptoma jo vetëm të AH1N1. Mund të ketë ardhur COVID-19 në kohën e asaj epidemie.

Nga ana tjetër në këto periudha ka pasur raste me pneumoni atipike. Dhe departamenti i Imazherisë duhet të balancojë këtë tezë, imazhet skanerografike që këto pneumoni kanë qenë apo jo COVID-19. Problemi është se ne nuk kemi rritje.

Ne rastin 0 e përcaktojmë atë 5 javë më parë. Kina apo Italia janë përpjekur të korrigjojnë rastin e parë pra 0. Italia e ka shtyrë në dhjetor, Kina po gjen në shtator.

Paniku vret më tepër se virusi?

Paniku është ai që shkaktoi vrasjet më të mëdhaja në Italinë e Veriut. Dalja e shërbimit shëndetësor jashtë kontrollit. Kemi një zonë të izoluar në Europë ku epidemia kishte agresivitet të jashtëzakonshëm dhe nuk mund të pretendojmë që vetëm në Lombardi ishte agresiv se sa në zonat e tjera.

Kush e ka bërë agresiv?

Për mua virusi do godiste zonat e varfëra, me kequshqyerje, shërbim shëndetësor defiçitar. çfarë kemi në Lombardi? Vaksinim i detyruar 2 herë në vit për gripin. Këtu duhet të kthehen sytë.

Pse skenari italian nuk po ndodh në atë Italinë Jugore apo Europën Lindore? Janë shtete apo popullata më të varfëra, më të kequshqyera, të ngjeshura.

Pandemia botërore ka bërë ciklin e gjithë botës. Ka nisur në Kinë, ka përfunduar në Amerikë. Pandemi reale virale apo territoriale? Numri i të infektuarve është shumë defiçitar.

Tesimet laboratorike?

Çfarë kam kuptuar me zbutje të karantinës. Me lehtësim kuptoj që në radhë të parë pensionistët dhe mosha e thyer duhet që të ketë fashë oraresh 2 orë. Po i rrezikojmë me këtë bllokim. Duhet menduar për fëmijët. Duhen zgjeruar oraret. Me tamponet që shohim po patëm rritje siç hidhen para hapat kthehen dhe mbrapa.

Përsa i përket fëmijëve, popullsia aktive është në stres. Nuk mund të rruajmë një status- quo.

Kostot ekonomike? Do të shihnim do të ishte e imunizuar popullsia, ja doli që nuk ishte sa do e shtynim popullsinë. Kush do i mbulonte kostot. Do i bënin ata që kanë para.

Për mua teste të targetuara janë të mjaftueshme dhe të provohen me çlirimin e karantinës.”- tha Gëzim Xhepa.