“Do të qëlloj po ik”, qytetari i drejtoi armën policit, si ndodhi plagosja te “Xhamlliku”

Nje person ne kerkim mbeti i plagosur dje në zonën e “Xhamlllikut” ku nje efektiv policie qelloi me arme Orges Bilbilin dhe një kalimtare.

Të dy të plagosurit janë në spitalin e Traumës, jashtë rrezikut për jetën ndersa i shumekerkuari Orges Bilbili eshte arrestuar me akuzen e kanosjes ndaj policit dhe mbajtjes pa leje te armes se zjarrit.

Drejtori i Policisë së Tiranës, Rebani Jaupaj duke shpjeguar ngjarjne tha se një qytetar i pikasur nga një efektiv me përvojë i patrullës “Shqiponja”, nuk i është bindur kërkesës së policit për të paraqitur leje daljen.

Në këtë moment, qytetari ka nxjerrë armën dhe ia ka drejtuar policit. Efektivi ka vijuar që ta ndjekë me vrap dhe në këtë moment, ai e ka kanosur me jetë. “Largohu ose do të të qëlloj”, ka qenë fjala e qytetarit në adresë të policit.

Efektivi ka qëlluar në pjesën e poshtme të trupit të qytetarit, siç e kërkon edhe procedura kur qytetari paraqet rrezikshmëri të lartë. Nga dy plumbat, njëri prej tyre ka kapur aksidentalisht edhe një qytetare që po kalonte atje.



“Polici i kërkoi mjet identifikimi, kur i kërkoi se çfarë kishte në çantë, qytetari iku me vrap. Polici e ndoqi me vrap dhe qytetari i ka drejtuar armën policit. Ai e ka paralajmëruar që uleni armën. Qytetari ka lëvizur prapë me vrap dhe në kohën kur polici e paraljamëroi që të dorëzohej ai i ka thënë që do të të qëlloj policit nëse nuk largohet.

Polici ka qëlluar në drejtim të tij dhe e ka plagosur. Është plagosur në këmbë por ende s’kemi informacion. Një qytetare ka marrë një plumb në këmbë nga punonjësi i policisë. Qytetarin se kemi identifikuar akoma, dyshimet e para janë se është i rrezikshëm dhe i shpallur në kërkim”, tha drejtori i policisë së Tiranës.

Shtetasi Orges Bilbili ishte person ne kerkim i denuar me 7 vjet e gjashte muaj burg per vrasje por edhe per disa ngjarje te renda te ndodhura dy vitet e fundit ne Lushnje.