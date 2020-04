Zyrtare, Rama tregon kur do te marrin fund masat kufizuese kunder koronavirusit

đź”´NĂ‹ KUSHTET KUR KURBA E INFEKSIONIT Ă‹SHTĂ‹ MĂ‹ E ULĂ‹T SE PRITSHMĂ‹RIA JONĂ‹ MĂ‹ OPTIMISTE, SI REZULTAT I MASAVE TĂ‹ FORTA QĂ‹ KEMI MARRĂ‹ NĂ‹ KOHĂ‹N E DUHUR DHE REZISTENCĂ‹S FANTASTIKE TĂ‹ POPULLIT NĂ‹ UNITET ME SHTETIN;

đź”´NĂ‹ KUSHTET KUR MUND TĂ‹ SHOHIM ME OPTIMIZĂ‹M TĂ‹ ARSYESHĂ‹M FUNDIN E MUAJiT MAJ SI NJĂ‹ DALJE NGA KJO FAZĂ‹ E PARĂ‹ PĂ‹RBALLJEJE TĂ‹ GJITHANSHME ME ARMIKUN E PADUKSHĂ‹M, KU NJĂ‹ PJESĂ‹ E MADHE E AKTIVITETIN EKONOMIK MUND TĂ‹ RIKTHEHET NĂ‹ NJĂ‹ NORMALITET TĂ‹ RI DHE SHUMĂ‹ KUSH MUND TĂ‹ RIKTHEHET NĂ‹ PUNĂ‹, ME RREGULLA TĂ‹ MIRĂ‹PĂ‹RCAKTUAR NATYRISHT;

🔴 NË KUSHTET KUR DUHET TË PËRBALLOJMË DYZET DITË SHUMË TË RËNDËSISHME, PËR FITOREN E KËSAJ FAZE VENDIMTARE TË REZISTENCËS SONË TË PËRBASHKËT, DUKE U HAPUR ME KUJDESIN MË TË MADH E ME DISA HAPA SHUMË TË MATUR, DUKE VENDOSUR NJËKOHËSISHT MASA TË RREPTA PENALE PËR SHKELËSIT, QË TË BLINDOJMË REZULTATET E ARRITURA ME SAKRIFICË DITË PAS DITE DHE TË MBAJMË MBYLLUR ÇDO SHTEG RIKTHIMI TË ARMIKUT;

🟢 DO TË ZGJEROJMË DUKE NISUR NGA E HËNA FASHËN ORARE TË SHËRBIMEVE USHQIMORE, FARMACEUTIKE DHE BANKARE, DERI NË ORËN 17.30

🟢 DO TË ZGJEROJMË BRENDA JAVËS SË ARDHSHME (NËSE KURBA E INFEKSIONIT DO TË QËNDROJË NË TRENDIN AKTUAL) MUNDËSINË E LËVIZJES ME AUTOMJET PRIVAT TË ATYRE QË PUNOJNË NË HAPËSIRËN E LEJUAR TË AKTIVITETIT EKONOMIK

🟢 DO TË MIRATOJMË JAVËN QË VJEN NË PARLAMENT RISITË E KODIT PENAL / RRUGOR PËR PERIUDHËN E GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME TË EPIDEMISË

🟢 DO TË PËRGATISIM BRENDA JAVËS TJETËR RREGULLOREN E STANDARDEVE BAZË TË SIGURISË PËR NJËSITË EKONOMIKE TË SHËRBIMIT QË DO TË HAPEN NË JAVËT E MËTEJSHME

🟢 DO TË PUBLIKOJMË FILLIMJAVËN E ARDHSHME, PAKETËN E ZGJERUAR TË MBËSHTETJES FINANCIARE, PËR TË LEHTËSUAR DREJTËPËRDREJTË:

1) BIZNESET E VOGLA QĂ‹ EDHE PSE NUK U MBYLLĂ‹N GJATĂ‹ KĂ‹SAJ PERIUDHE, U GODITĂ‹N NDJESHĂ‹M NĂ‹ XHIRON E TYRE SI PASOJĂ‹ E LUFTĂ‹S, SI PĂ‹R SHEMBULL AGJENCI TURISTIKE, RROBAQEPÄ’SI E MOBILERI TĂ‹ VOGLA, HIDRAULIKĂ‹, ELEKTRIÇISTĂ‹, FIZIOTERAPI, KANCELARI, SERVISE MAKINASH E LAVAZHE TĂ‹ LIÇENCUAR, ETJ., PĂ‹RFSHIRĂ‹ EDHE SHOFERĂ‹T E TAKSIVE E TĂ‹ LINJAVE TĂ‹ TRANSPORTIT URBAN E PUNONJĂ‹SIT E TYRE…

2) PUNONJĂ‹SIT E BIZNESEVE TĂ‹ MĂ‹DHA, QĂ‹ BAZUAR NĂ‹ LISTĂ‹-PAGESAT E FUNDIT TĂ‹ DITĂ‹S SĂ‹ DJESHME, FIGUROJNĂ‹ TĂ‹ GODITUR NGA LUFTA NĂ‹ VENDIN E TYRE TĂ‹ PUNĂ‹S, TĂ‹ CILĂ‹VE DO T’U SIGUROJMĂ‹ MJETET E NEVOJSHME FINANCIARE TĂ‹ REZISTENCĂ‹S PĂ‹R DYZETĂ‹ DITĂ‹T VENDIMTARE NĂ‹ VIJIM – DUKE MBAJTUR PARASYSH SE NJĂ‹ PJESĂ‹ E MADHE E TYRE MUND TĂ‹ RIKTHEHEN NĂ‹ PUNĂ‹ DERI NĂ‹ FUND TĂ‹ MAJIT DHE SE PAKETA MUND TĂ‹ RIZGJEROHET, SIPAS DINAMIKĂ‹S E NEVOJAVE TĂ‹ LUFTĂ‹S NĂ‹ 10 DITĂ‹SHIN E FUNDIT TĂ‹ MUAJIT MAJ

3) SEKTORĂ‹T E TURIZMIT E TĂ‹ INDUSTRISĂ‹ FASON DHE NJĂ‹SITĂ‹ PRODHUESE NĂ‹ TĂ‹RĂ‹SI