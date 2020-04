Rikthim i COVID-it pas verës? Kreu i OBSH: S’kemi prova, por kujdes nga një valë e dytë

Raul Gonzales i pyetur nëse pritet një rikthim i covid-19 pas verës, u shpreh për Report Tv se nuk kemi mjaftueshëm prova për të folur për një gjë të tillë.

“Për këtë virus nuk do të flisja për sezonet sepse ne po e shohim këtë virus kudo. Ne jemi në hemisferën veriore në pranverë por në hemisferën jugore është vjeshtë. Kështu që nuk do ta merrja të mirëqenë faktin që do të kemi ndryshime në varësi të stinëve.

Më mirë të përdorim konceptin e një vale të dytë që do të ishte më e lidhur me mënyrën si menaxhojmë izolimin. Nuk mund të jemi të sigurt që në momentin që lehtësojmë masat do të kemi me shumë raste.

Cështja është sa raste jemi në gjendje të pranojmë dhe me shumë mundësi një gjë që duhet ta përdorim si indikator është sa raste mundet sistemi shëndetësor në cdo vend të përballojë, një valë të dytë të virusit.

Prandaj nuk do të flisja për cështjen e stinëve sepse nuk kemi mjaftueshëm prova, por për valë të re virusi’ tha ai.