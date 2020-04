Qytetari në Fier sfidon masat: S’kam marrë autorizim! Unë s’marr leje te baba im e jo më te Rama

Në Fier ka më pak lëvizje se ditët e tjera, e megjithatë ato që janë në rrugë, nuk kanë marrë autorizim. Disa refuzojnë ta marrin, disa e neglizhojnë, të tjerë nuk e marrin me qëllim.

I tillë është rasti i këtij qytetari i cili thotë se “nuk ka marrë leje të babai i tij, e jo më te kryeministri Edi Rama.

“Do paguaj dritat. Kam tre muaj që s’po dal. Ça leje, unë s’kam marrë leje të babai im, jo po të marr leje te Edi Rama. Unë jam pa punë, të më jap punë të më ushqejë ai mua”, tha qytetari.

“Jo, s’kam marrë leje. pagova dritat, s’kam njeri tjetër. unë dhe plaka dhe të gjitha pagova, sa kisha lekë me vete. Këto i do ai. Jam 80-vjeç, po duhen paguar ato. Madje as sot nuk i pagova, m’i kishin llogaritur gabim donin 100 mijë lekë të tjera dhe unë s’i kisha me vete. Fëmijët i kam në Greqi. Më mori njëri nga Bashkia një vajzë, ato ndihmat janë në bazë të vendit ku jetojnë”, tha një tjetër.