Koronavirus, Kanadaja mund t’i rikthehet jetës normale përgjatë muajve të verës

Nëse njerëzit vazhdojnë të zbatojnë masat e vendosura nga qeveria, mund t’i rikthehen normalitetit në muajt e verës.

Të paktën këtë ka thënë kryeministri Trudeau, teksa ka mbajtur fjalimin e përditshëm të pandemisë.

Megjithatë, rreziku për një valë të dytë të koronavirus, do të qëndrojë deri në zbulimin e një vaksine. Deri tani, në Kanada janë raportuar 531 viktima dhe 21.000 raste.

Gjatë fjalimit, Trudeau tha:

Nëse i bëjmë gjërat siç duhet, kjo do të jetë faza e parë dhe më e keqja që kalojmë si një vend për sa i përket Covid 19. Ne do të jemi në gjëndje të flasim për lehtësimin e masave shumë shpejt dhe për t’i rikthyer njerëzit në punë. Një rikthim i pjesshëm i normalitetit do të fillojë paralelisht me shtimin në masë të testeve. Sidoqoftë, mund të kalojnë edhe 18 muaj në pritje të një vaksine.