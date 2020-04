Kapen 19 emigrantë në Korçë, dërgohen të gjithë në hotelin e karantinës

Nuk ndalen emigrantet qe hyjne ne vendin tone nga Greqia permes pikes se kalimit kufitar te Kapshtices.

Burime policore thone se mbremjen e se premtes kane hyre ne token shqiptare edhe 19 shtetas te tjere per te cilet jane kryer te gjitha procedurat e nevojshme duke perfshire edhe ato mjekesore, ndersa jane karantinuar nen mbikqyrjen e policise ne hotelin “Covid 2” te ndodhur ne periferi te qytetit te Korces.

Ne te njejtin hotel jane cuar mbremjen e kaluar edhe 10 shtetas shqiptare te tjere. Te gjithe atyre do tu duhet te paguajne vete per shpenezimet e 14 diteve qe do te qendrojne te akomoduar ne kete hotel.

Te njejtat burime thane se shtetasit shqiptare te cilet kane hyre ne vendin tone kane pasur pasaporta biometrike dhe u kishte perfunduar afati i qendrimit ne zonen Schengen, cka i detyroi te ktheheshin pas ne vendin e tyre.

Prej disa ditesh ne qytetin e Korces jane akomoduar edhe 50 shtetas te tjere, nje pjese te se cileve shpenzimet e akomodimit do u paguhen nga Keshilli Kombetar i Diaspores, ndersa pjesa tjeter do te paguaje vete per akomodimin dhe ushqimin pergjate 14 diteve te karantines se detyruar.