Historike, Kina ndalon ngrënien e qenve dhe maceve

KINE

Në Kinë ndalohen ngrënia e qenit dhe maces të cilët deri ditën e sotme ishin në listën e kafshëve të ngrënshme. Për herë të parë në historinë e Kinës këto kafshë dalin nga lista zyrtare e specieve që mund të theren.

Aktivistët e kafshëve kanë kërkuar që qeveria kineze të ndalojë konsumimin e kafshëve shtëpiake për vite me radhë, dhe marrëveshja e re është e para e këtij lloji në vend. Legjislacioni u miratua disa ditë më parë nga ligjvënësit në Shenzhen, një qytet me rreth 13 milionë banorë dhe do të hyjë në fuqi më 1 maj, sipas një njoftimi të qeverisë. Shoqata amerikane ne mbrojtje te kafsheve ‘Humane Society’ ka bere me doje se çdo vit në Kinë vriten 10 milionë qen.

Një grup bamirësie përshëndeti kalimin si një “vendim historik” sa i takon mbrojtjes së kafshëve në Kinë. Festivali vjetor i mishit Yulin Dog është një nga festivalet më të diskutueshme në Kinë. Në të vriten dhe gatuhen mijëra qen e mace dhe hahen nga vendasit.

Përveç qenve, rregulloret tashmë ndalojnë mishin e gjarprit, bretkosës dhe breshkës nga tryeza e darkës. Vendimi vjen në kohën kur Kina ndaloi të gjithë tregtinë dhe konsumin e kafshëve të egra, një praktikë që besohet të jetë përgjegjëse për epideminë vdekjeprurëse të virusit, COVID-19.

Shpërthimi i parë i koronavirusit të romanit në Wuhan të Kinës, u lidh me një tregjet e ku një gamë e gjerë kafshësh të egra ishin vënë në shitje.

Megjithatë, nuk është hera e parë që një shpërthim viral vdekjeprurës në Kinë është i lidhur me një nga tregjet e kafshëve të egra në vend. Përhapja e sindromës së rëndë të frymëmarrjes akute të vitit 2003 (SARS) besohej se kishte origjinën në një treg të ngjashëm, në provincën jugore të Guangzhou.