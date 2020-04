Bota tronditet nga një tjetër lajm i hidhur, shënohet viktima e parë nga “EBOLA”

Personi i parë që kontraktoi Ebola-n në Republikën Demokratike të Kongos prej më shumë se 50 ditësh ka vdekur, tha qeveria të Premten, duke i dhënë fund shpresave se shpërthimi i dytë më i keq i sëmundjes në histori mund të përfundojë.

Vendi i Afrikës Qendrore planifikoi të deklaronte fundin e epidemisë të Dielën, e cila do të lejonte shërbimin e saj shëndetësor të përqëndrohej në kontrollimin e koronavirusit, i cili ka infektuar 215 persona dhe vrarë 20 të tjerë.

Rasti i ri i Ebolës, i pari që nga 17 shkurti, ishte një djalë 26 vjeç në zonën e Beni, një qytet në lindor të Kongos. Ai shfaqi simptoma në 27 Mars dhe vdiq në spital të enjten në mëngjes, thanë autoritetet rajonale të shëndetit në një deklaratë.

Ebola ka vrarë më shumë se 2.200 persona që nga gushti i vitit 2018 në një zonë të paqëndrueshme të vendit ku sulmet e rebelëve hodhën përpjekje për ta përmbajtur atë. Vendi po përpiqet gjithashtu të frenojë një epidemi të fruthit.

“Kjo është tani një emergjencë e trefishtë: popullsitë e cenueshme që përballen me kriza të vazhdueshme humanitare, përhapjen e COVID-19, dhe tani përsëri potencialisht një krizë të ri-shfaqur Ebola,” tha Kate Moger, Zëvendës Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit të rajonit të Liqeneve të Mëdha.

Ebola shkakton ethe, gjakderdhje, të vjella dhe diarre dhe përhapet midis njerëzve përmes lëngjeve trupore. Përhapja e tanishme ka vrarë rreth dy të tretat e atyre që u infektuan.

Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) kishte pritur që më shumë raste të shfaqeshin në Kongo dhe ishin të gatshëm të përgjigjen, tha kreu i saj Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Eksperti më i lartë i urgjencave i agjencisë, Mike Ryan, tha se ekipe shëndetësore në terren po vazhdonin të hetojnë 2,600 alarmet e Ebolës në dy provincat e prekura të vendit.

“Ne marrim mijëra mostra çdo javë të vetme, dhe do të vazhdojmë atë mbikëqyrje aktive menjëherë,” i tha ai një konference për shtyp.

Flakërimi ose transmetimi i njëanshëm janë të zakonshëm drejt fundit të shpërthimit të Ebolës, dhe një rast i ri nuk do të thotë se virusi do të përhapet përsëri jashtë kontrollit.

Por mund të qëndrojë në spermë për më shumë se 550 ditë, thanë studiuesit dhe mund të transmetohet përmes seksit shumë kohë pasi një pacient të shërohet.

Kongo ka pësuar 10 shpërthime të virusit që kur u zbulua për herë të parë te njerëzit pranë lumit Ebola në 1976. Më i madhi ishte në Afrikën Perëndimore midis 2013 dhe 2016 dhe vrau mbi 11,000 njerëz.

Dy vaksina të reja kanë pasur një ndikim të madh në përmbajtjen e virusit këtë herë, megjithëse rebelët islamikë ndaluan punonjësit e shëndetit të arrinin në disa zona ku përhapet virusi.

Sulmet vdekjeprurëse të vitit të kaluar në qendrat shëndetësore brenda dhe rreth qytetit të Beni detyruan grupet e ndihmës që të ndërpresin operacionet dhe të tërhiqnin stafin nga fortesat e fundit të epidemisë.

Për ata që janë në vijën e parë, si Babah Mutuza lusungu, mjek në një klinikë të kërkimit shëndetësor në Beni, lajmet e së Premtes ishin një goditje e hidhur.

“Është me të vërtetë një hap prapa, ju e shihni sot nëse do të fillojmë të administrojmë një pandemi dhe një epidemi në të njëjtën kohë, do të jetë e pamundur, do të jetë shumë e vështirë për tu menaxhuar,” tha ai.

Ryan i WHO tha që ajo dhe qeveria e Kongos ishin të gatshëm të përgjigjen nëse përkeqësohet situata e Ebola.

“Dhe në këtë kuptim, mbase ky është mësimi ynë për COVID-19,” tha ai.

“Nuk ka strategji daljeje derisa të jeni në kontroll të situatës dhe gjithmonë duhet të jeni gati të ktheheni përsëri dhe të filloni përsëri.”