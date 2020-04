“Virus i mallkuar”! Mesazhi përlotës i fëmijëve të mësuesit shqiptar që vdiq në SHBA, ja si e kujton shkolla ku punoi

Jani Depo, është një nga shqiptarët që ka humbur jetën në SHBA, ku jetonte prej vitesh, pa mundur dot të shpëtojë nga koronavirusi, qe e kishte prekur prej ditësh.

Fëmijët e të ndjerit kanë ndarë mesazhe prekëse në rrjetet sociale, e më pas, ka reaguar me një shënim në Facebook, zona e Sinicës, në të cilën ai sherbeu si mësues gjatë kohës që ishte në atdhe.

Mesazhi i fëmijeve

Me hidhërim të thellë u njoftojmë se më 6 Prill, 2020 me 9:15 pm, u nda nga jeta në moshën 86 vjecare njeriu ynë i shtrenjtë, babai i përkushtuar, bashkëshorti i denjë, gjyshi i dashur, vëllai i kudo gjendur, mësuesi i palodhur, miku i urtë, dhe shoku i mirë JANI DEPO.

Lindi më 4 Janar 1934 në Sinicë, Korcë. Tërë jetën punoi mësues në vendlindjen e tij.

I shtruar në spital prej 12 ditësh, megjithë perpjekjet e vazhdueshme të mjekëve, nuk mundi të mbijetojë komplikacioneve të virusit të padukshëm.

Prehu në paqe babai im i shternjtë! Do të mbetesh gjithnjë shembull i përkryer dhe i paharruar për ne vajzat e tua , mbesat, nipat, vëllain, dhe motrat, të afermit e shokët.

Do të kujtojme cdo ditë për jetën plot dritë që na dhe.

Jemi krenare për Ty babai ynë i dashur për dedikimin tënd ndaj familjes. Një bashkeshort model, prind shembullor dhe mësues i devotshem për ne nxënesit e tu. Asnjëhere nuk mendove për veten tënde, gjithnjë për të tjerët edhe në momentet e fundit.

Do të na mungosh shumë , por ne fëmijet e tu, do ta mbajmë me nder emrin tënd, do të përcjellim te fëmijët tanë kulturen e lartë, qytetarinë dhe vlerat patriotike me të cilat na rrite dhe na edukove si prind dhe si mësuesi ynë. Kjo është vetem ndarja fizike që të gjithë do ta kemi, por ne do te jemi bashkë gjithnjë, në këtë jetë dhe në atë te përjetësisë. Na dhemb ky largimi yt kaq i papritur dhe i dhunshëm nga armiku vdekjeprurës. Ishe dhe do jesh simboli I paqes dhe mirësise për ne. U prefsh ne paqe babai ynë i shternjtë dhe i përjetshëm do të jetë kujtimi tënd.

Miq të dashur, Ju falenderojmë dhe u jemi mirënjohës për gjithcka keni bërë për ne këto ditë plot stress dhe dhimbje. Na keni dhënë forcë dhe mbështetje me interesimin tuaj të përditshëm, me përkujdesjen dhe respektin e madh që na keni ofruar. U jemi mirenjohës për jetë.

Në këtë kohë të vështirë, shqetësimi ynë i madh jeni ju miqtë tanë të shtrenjtë. Dëshirojmë që të gjithë të jeni mirë, të ruheni dhe bëni shumë kujdes për të mos u infektuar nga ky virus i mallkuar. Të mos lejojmë në asnjë formë e mënyre që virusi të përhapet në familjet tona dhe shoqëri. Bëni shumë kujdes!

Mesazhi i zonës së Sinicēs

Me hidhërim të thellë mësuam lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të mësuesit,tonë të dashur Jani Depo. Lajmin e hidhur e ndane tre vajzat e tij, në facebook. Duam të japim ngushëllimet tona më të përzemërta mësueses tonë të dashur Arthimi, tre vajzave Mirela, Albana, Edlira, nipit, mbesave, rrethin familjar ku mësuesi u rrit. Të rroni e ta kujtoni Mësuses Janin !!! Me mendje e zemër bashkohemi me ju në këtë hidhërim. Gëzime e damsa të keni gjithmonë.

Mësues Jani një prind,profesor,bashkeshort,i folur,qeshur,gojë mjaltë, i përkryer në të gjitha drejtimet. Miq, shokë, nxënës për breza me rradhë që mësuesi ynë edukoi, pranoni ngushellimet tona, gjithashtu prehuni për mësusesin tonë të dashur. – Mësuses Jani një njeri i palodhur për të edukuar breza me rradhë, me punën,njohuritë e tij nuk ishte vec mësues, por ishte dhe një prind i dyte për qindra nxënës që me dashuri e mencuri përcillte dituri në mendjet tona.

Mësues Jani fjalët që mund të shkruajmë për ty janë pak. Ti ishe një prind i përkryer jo vetëm për vajzat tuaja, mbesat që të shkelqyen dhe ne universitetet më me emër dhe në Amerikë, për nipin tënd që vazhdoi rrugën tuaj të japë dije për brezat e ardhshëm, një bashkëshort model për gjithë familjet , jo vetëm në Sinice po dhe jashtë saj.

Mësues Jani lum kush mori dije nga ty,ne nxënësit e tu dhe gjithë miqtë, shokët,familja,fshati ku ti u rrite dhe ja kushtove jetën tënde jemi krenare që të njohëm.Frymën e dijës që përcolle tek ne nxënësit, të japim fjalën që do e përcjellim tek femijët tanë. Mësues Jani Faleminderit për punën e palodhur që bëre ndër vite për fshatin tonë.Ti mbaje fjalimet për cdo hidhërim në fshatin tonë, kujtimet vijnë në mendje kur thurnim kurora me gjethe barslemi dhe lule të freskëta kur njerëzit tanë të dashur ndaheshin nga jeta, Fjalimin për ta Ti e qaje e thurje me shumë dashuri dhe respekt. Puna që Ti bëre për fshatin tonë nuk ka limt dhe fjalë që ta përshkruajmë.Aktivitetet që ti bëje me shkollen në atë kohë kur fshati kishte nevojë jepje maksimumin që cdo gjë të bëhej e shkëlqyer, Ti ishe i pari kudo.

Lotët rrjedhin në faqe, pse o i shkretë virus more Mësuesin tonë të dashur në këte kohë të vështirë ku miqtë dhe shokët nuk japin dot lamtumirën e fundit, ashtu sic i kishte hije një heroi të vërtetë të fshatit tonë,që jetën e tij ja dedikoj fshatit, nxënësve të tij që të jepte dije, edukim, mencuri, Po virusi brutal pati forcë dhe të mori ty fizikisht po nuk ka guxim dhe forcë të të marrë ty nga zemrat tona shpirtërisht se Ti do ngelesh H E R O i D I J E S për ne.

Mësues i dashur ti ike fizkisht,po emri jot është në zemrat tona si një model për ne të gjithë.Të luftosh me armë je hero dhe Ti je Hero se arma jote ishte pena, dituria jote që përcolle në qindra nxënës, Ti je H E R O i D I J E S për fshatin tonë.

Zoti e ndricoftë shpirtin tënd lart në qiell,si një Yll qe gjithmonë do përcjellesh mirësi në zemrat tona.