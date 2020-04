“Shqipërinë e fali pandemia, po e merr në qafë paniku”, mjeku Gëzim Xhepa propozon lehtësim masash për COVID-19

Mjeku Gëzim Xhepa përmes një statusi në Facebook iu drejtohet kolegëve të tij, pjesë e komitetit teknik të COVID 19 që t’i propozojnë kryeministrit masa të reja lehtësuese për lëvizjen në Shqipëri, pasi sipas tij, piku nga virusi nuk ka ardhur dhe as ka për të ardhur, pasi virusi po sillet butë në Shqipëri.

Por nëse virusi nuk po i godet shqiptarët, mjeku thotë se ekonomia cdo ditë e në rënie mund ta bëjë një gjë të tillë, ndaj edhe masat duhen rishikuar.

THIRRJE MIQËSORE DREJTUAR KOMITETIT TEKNIK COVID-19:

Një pyetje kam troç për Komitetin Teknik të Shpëtimit Kombëtar nga COVID-19… A ka ardhur koha të zbutet karantina, të rriten fashat orare, të lirohet lëvizja e mjeteve…?!!! Ka 4 javë që prisni pikun e epidemisë dhe ai nuk ju erdhi…!!! A e konsideroni epidemi një situatë, kur në testime në popullatë të targetuar keni rezultuar më më pak se 10% pozitivitet…!!! Asnjëherë nuk pranuat tezën e pastër logjike mjekësore se epidemia shqiptare e kish kaluar pikun në muajin shkurt…!!! Asnjëherë se pranuat tezën se popullata shqitare adhtu si dhe Italia e Jugut dhe Evropa Lindore është më rezistente ndaj viruseve të reja…, për shkak të mos deformimit të imunitetit nga vaksinat…!!!

Kur deklarova publikisht në fillim të katantinës se ky virus po sillej butë me Shqipërinë, kisha avantazhin që nuk kisha përgjegjësinë tuaj për menaxhimin e situatës dhe ju mirëkuptova për mos dakordësinë tuaj…! Por aktualisht, pas katër javë karantine, ju bëj përgjegjës, që nuk shihni realitetin në sy…!!! Të nderuar kolegë, ju kërkoj të shihni kurbat e shfaqjes së rasteve të reja në pikun e ngjeshjes të njerëzve në gabimin qeveritar të ngushtimit të fashave orare, me tablonë epidemike aktuale të distancimit dhe disiplinimit me leje orare…!!! Këto kurba nuk ndryshojnë dhe flasin për dobësinë e sjelljes së virusit…, si nē gjithë Vendet e Evropës Lindore…!!!

I them gjithë këto, çiltër, pastër dhe me dashamirësi…, si kilegu – kolegut, pasi paniku juaj aktual i pa justikuar po fut në recesion ekonomik Shqipërinë…!!! Këtë s’mund t’ia kërkoj as KM, as stafit politik që ju rrethon…, sepse ata nuk mund të reflektojnë për problematika të logjikës sonë profesionale…!!! Dashur pa dashur guximi dhe vendimarja mbetet tek ju, duke zhveshur veten nga pandemia e panikut që ka kapluar botën…!!!

Ka ardhur koha t’i propozoni KM zgjerimin gradual të fashove orare të lëvizjes fillimisht deri në 16.30 dhe brenda javës në 20.30… Të lejohen lëvizjet me mjete private… Të hiqen lejet e lëvizjeve përjashto pensionistët… Të lirohen shërbimet dhe bizneset, ku dyndja e njerëzve mund të disiplinohet…

Edhe nëse i shihni me dyshim këto propozime…, të gjitha janë lehtësisht të rikthyeshme, nëse vërtetohen tezat e kundërta të panikut, që e shtyjnë në mënyrë alogjike epideminë deri në qershor…!!!

Ka ardhur koha të reflektojmë…, se nëse Shqipërinë e fali pandemia…, po e merr në qafë paniku…, që qoftë në aspektin ekonomik, ashtu dhe shëndetësor do të prodhojë shumë më tepër viktima, se sa numri minimal i viktimave të COVID-it…!!!