Pogradec, bizneset e mbyllura nuk do paguajnë tarifë vendore për muajin prill

Me propozim të kryetarit të Bashkisë Ilir Xhakolli Këshilli Bashkiak i Pogradecit ka miratuar projektvendimin për zerimin e taksave vendore për muajin prill për të gjitha bizneset e mbyllura për shkak të situatës së Covid19.

Këtu përfitojnë të gjitha bizneset të cilat janë urdhëruar të mbyllen nga udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë në qytet dhe njësitë administrative.

Nga ana tjetër këshilli bashkiak është në diskutime me kryebashkiakun Ilir Xhakolli edhe për ulje të nivelit të tarifave vendore për muajt e ardhshëm, kjo në varësi të situatës dhe kohëzgjatjes së pandemisë.

Biznesi i mbyllur nuk do të paguajë asnjë tarifë vendore për muajin prill, ndërkohë që është përjashtuar edhe nga taksa e hapësirës publike për muajin mars dhe prill.

Gjithashtu është vendosur që pagesa e tarifave të rinisë pas muajit qershor për këto biznese.

Për periudhën e sezonit veror ky Këshill do të bëjë të mundur edhe uljen e tarifave vendore për bizneset në mënyrë që ato të kenë mundësi të rimarrin veten pas pasojave që është duke lënë situata e virusit.

Nga ana e këtij këshilli është kërkuar që dezinfektimi i qytetit të vijojë të bëhet 1 herë në 2 ditë gjatë periudhes së karantimit. Ndërsa vetë këshilltarët do të jenë në kontakt me zonat e tyre për problematikat që ka komunitetin.

Nga ky vendim i këshillit në arkën e bashkisë Pogradec do të derdhen 1.3 milionë lekë të reja më pak, ndërsa për muajt në vazhdim në rast të vazhdimit të një situate të tillë do të shikohet nëse do të zerohen sërish apo do të ketë vetëm ulje të tyre.