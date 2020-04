Ndodh në Rusi! I dyshuari me Covid-19 ia “mbath me të katërta”, mjekët e ndjekin nga pas derisa…

Nizhny Novgorod- Në Rusi ka ndodhur një ngjarje jo shumë e zakontë, ku një person i dyshuar me Covid-19 ka detyruar mjekët që ta ndjekin me vrap nga pas.

E gjitha kjo skenë është filmuar nga një kamera amatore ndërsa është shpërndarë me shpejtësi në rrjet për shkak ndryshe nga pacientët e tjerë që shtrohen vetë në spital ky rus nuk pranon të bie në duart e mjekëve që kishin shkuar ta testonin.

Kjo ngjarje është komentuar edhe nga kryetari i qytetit të Arzamas, rajoni i Nizhny Novgorod, Alexander Shchelokov, i cili tha se në pamje janë mjekët e veshur me kostume “anti-murtajës” dhe shihen teksa ndjekin një njeri duke ikur prej tyre: ai duhej të karantinohej për shkak të dyshimit të koronavirusit.

“Informacioni u mor në lidhje me dyshimin për një qytetar me profil psikiatrik të paaftë në Arzamas që ka COVID-19. Rezultati i testit do të jetë të Dielën. Qytetari është juridikisht i paaftë, është nën kujdestari. Për shkak të faktit se kujdestari i tij është në një spital me kancer, ai po përgatitej të dërgohej në një neuropsikiatri konvikti ”, ka shkruar kryetari i Arzamas në faqen e tij në rrjetin social.

Ai vuri në dukje se “testimi është kryer për risigurim, duke pasur parasysh regjimin special që duhet të mbahet për institucione të tilla”.