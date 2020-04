Kur hiqen masat anti-Covid?! Rama: Kjo situatë mund të zgjasë deri në 3 vjet

Kyeministri Edi Rama është në një lidhje ‘Live’ në emisionin Open te Eni Vasilit në Top Channel ku po u përgjigjet disa pyetjeve në lidhje me situatën e fundit në vend masat dhe çfarë do të bëhet në ditët në vazhdim.

Ai u pyet nga Eni Vasili nëse ka një datë fikse se kur do të fillojë hapja e masave, lirimi i masave.

Rama:

Hapja nuk do të jetë si një ditë çlirimi. Do të jetë një hapje graduale pjesë pjesë dhe do të bashkëjetojmë më armikun.

Do të bashkëjetojmë çdo ditë me armikun, do ta dimë çdo ditë që mund të prekemi nga armiku.

Kjo mund të zgjas deri në 2,3,5 deri në 10 muaj, disa thonë që mund të zgjasë deri në 3 vjet.

