Koronavirusi-Itali, drejt shtyrjes së afatit të kufizimeve me pak përjashtime. Conte: Shëndeti në rradhë të parë

Kryeministri Italian Giuseppe Conte, pas një video konference me përfaqësuesit e sindikatave në vend me të cilët diskutoi për hapat e mëtejshmë lidhur me kufizimet social ekonomike që skadojnë më 13 prill, tha se “Së pari duhet të sigurojmë Lombardinë dhe të gjitha spitalet e Lombardisë, dhe më pas do të mendojmë për fazën 2.”

Deklarat e kryeministrit Italian vjen vetëm një ditë pasi sindikatat në Lombardi, Piemonte, Emilia-Romagna dhe Veneto, kërkuan rihapjen e aktiviteteve prodhuese.

Conte tha se me shumë mundësi masat e izolimit në shtëpi do të zgjaten deri të paktën më 2 maj.

Komiteti tekniko shkencor pranë qeverisë në Itali ka kërkuar më shumë maturi në ndërmarrjen e masave çliruese pasi lufta me Covid-19 nuk ka mbaruar dhe se edhe pse numrat tregojnë rënie të kurbës së pandemisë, koronavirusi do të jenë në qarkullim për një kohë të gjatë.

Qeveria ndërkohë mendon se brenda muajit prill mund të rinisin punën disa aktivitete që lidhen me zinxhirin e furnizimit agroushqimor, shëndetësor dhe farmaceutik, duke respektuar gjithmonë masat e distancimit shoqëror.

Sipas autoriteteve të Mbrojtjes Civile Italiane gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 542 viktima, 62 më pak se një ditë më parë, për një total prej 1766 viktimash që nga fillimi i epidemisë. Eshtë rritur me shifra rekord edhe numri i të shëruarve, 2099 në 24 orët e fundit, duke e çuar totalin në mbi 26 mijë.

Autoritetet e shëndetësisë në vend thonë se edhe nëse shifrat do vazhdojnë të bien shpejt, koronavirusi do mbetet mes popullatës dhe se duhet të zbatohen me rigorozitet masat e distancimit shoqëror sepse çdo relaksim mund të nënkuptojë një rifillim të qarkullimit të koronavirusit.