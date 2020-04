Rama i përgjigjet PD-së për testet: Shqipërisë s’do i mungojë asgjë

‘Testet nuk janë çështje e qeverisë dhe aq më tepër e PD-së kurrë nuk mund të marrin mendjen e PD-së. Kjo strategji është përcaktuar nga komiteti, nëse do të thonin na duhen 2 mijë teste në ditë, ne aq do të kishim. Në këtë luftë jam përgatitur për gjithcka, cdo gjë që do i duhet nuk do i mungojë Shqipërisë edhe nëse do të jetë prapa diellit. Mungon sensi i atyre që i thonë vetes opozitës, aq thua se këtu nuk jemi në luftë, a thua se jemi në kohën e historive që nuk po jua kujtoj. Ne jemi në një konflikt fatal”.

