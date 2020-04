Lufta me koronavirusin vijon, Kuvendi hap dyert për deputetët! Seancë plenare më 16 prill

Kuvendi do të zhvillojë më datë 16 prill seancën e parë plenare në sallë që nga fillimi i luftës me COVID-19. Sipas burimeve thuhet se seanca nuk do të zhvillohet online, por në sallë me prezencë të deputetëve.

Kuvendi do të mblidhet të enjten tjetër për të miratuar aktet normative të qeverise për COVID-19.

Seanca është parashikuar të mblidhet në sallën plenare të zakonshme, duke reduktuar stafin mbështetës dhe për të ruajtur distancimin me njëri-tjetrin në vendin e lozhat dhe plateja e sipërme që përdorej për median dhe publikun, do të përdoret për t’u ulur deputetët.

Detajet e sigurisë dhe masave që do të merren për zhvillimin e seancës plenare do të vendosen të premten më 10 prill në Konferencën e Kryetareve.

Pjesë akteve normative për t’u kaluar në Kuvend do të jetë dhe ai i vendosjes së gjobave kundër shkelësve në situatën e koronavirusit që u miratua në 15 mars dhe ka afat 45 ditë për të kaluar në votim.

Madje qeveria ashpërsoi këto masa duke rritur ndëshkimet nga gjobë në burg do të ndryshojë Kodin Penal, por edhe Kodin Rrugor për të përcaktuar heqjen e lejes së drejtimit.