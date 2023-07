Gjashtë anëtarë të një familje në Fier të infektuar me koronavirus, mes të prekurve edhe fëmijë

Rritet ndjeshëm numri i të infektuarve me koronavirus në Fier. Burime bëjnë me dije se është infektuar një familje me gjashtë anëtarë.

Të njëjtat burime bëjnë me dije se mes të infektuarve ka edhe fëmijë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E gjithë familja është vetëkarantinuar në banesë dhe gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar.

Ndërsa numri i të shëruarve ka shkuar në 154. Po kështu, harta e rasteve të reja është zgjeruar në Tiranë, Shkodër dhe Fier.