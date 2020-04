Shënohet i 5-ti i shëruar në Korçë nga koronavirusi, 77- vjeçari lë Spitalin Infektiv

Korça tashmë shënon 5 të shëruar pasi një 77-vjeçar ka rezultuar negativ sot dhe do të lërë spitalin Infektiv.

Lajmin e bën të ditur drejtori i spitalit të Korçës që thotë se Eqremi siç quhet pacienti do të lërë sot spitalin. Po ashtu Litian Broka i bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë masat mbrojtëse.

Ndërkohë Korça ka regjistruar 16 të infektuar nga të cilët tani 11 janë në kurim e sipër.

STATUSI I DREJTORIT TË SPITALIT KORÇË

Telefonata e peste pozotive 🙂 per te lajmeruat se miku jone Eqeremi 77 vjet dolin negativ 🙏nga testi konfirmues dhe sot le Spitalin Infektiv i sheruar nga Covid 19 👏

Faleminderi deri ne fund te kesaj lufte stafit mjeksor 👏👏👏 Jeni heronj.

Ju bej thirje edhe nje here te gjithe Qytetarve te Korces te ndjekin me rigorozitet Udhezimet e Ministrise se Shendetersise dhe Qeverise Shiptare, zbatoni regullat e karantines, te distancimit social, te higjenes personale, mos neglizhoni me masat mbrojtese dhe dilni per nevoja te rendesishme nga shtepia.

#forca