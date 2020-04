Rastet me COVID-19, Pipero: Rënia e kurbës do të jetë fillimi i një fundi të gjatë

Mjeku infeksionist Pëllumb Pipero ka thënë së është ende shpejt, por pritet që në javët në vijim të kemi një rënie të kurbës së infeksioneve. Gjë e cila do të shënoj sipas tij fillimin e një fundi të gjatë, pasi pritet që rënia të jetë graduale dhe e shtrirë në kohë, jo e menjëhershme.

Në një lidhje direkte për news24, Pipero ka thënë se mendon që me rënien e kurbës masat shtrënguese të qeverisë mund të vijnë duke u zbutur, por kjo nuk do të thotë se njerëzit nuk duhet të bëjnë kujdes.

Ai tha se pensionistët dhe ata me probleme shëndetësore duhet të vazhdojnë të qendrojnë në shtëpi.

“Në javët në vijim do të kemi me shumë mundësi rënie të kurbës, e cila do të shënojë fillimin e një fundi të gjatë. Kur flas për kurbë rënëse e kam fjalën për rang kombëtar dhe jo për një qytet në veçanti. me rënien e kurbës mendoj se edhe qeveria do t’i lehtësojë masat shtënguese, por kjo nuk do të thotë se njerëzit duhet të dalin nga shtëpia.

Pensionistët dhe ata me probleme shëndetësore duhet të qendrojnë në shtëpi. Rritja e temperaturës ndihmon në uljen e transmetueshmërisë së virusit. Virusi nuk mund të rikthehet, por lë imunitet te njeriu. Këtë javë numrat e të infektuarve do të luhaten. Javën tjetër e më tej do të nisë rënia, do të kemi më pak raste”, ka thënë ndër të tjera Pipero.