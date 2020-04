Rama- mjekëve të urgjencës së Lezhës: Premtimi për 500-1000 euro ishte për bluzat e bardha në vijën e zjarrit, jo për të gjithë!

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar se premtimi i tij për të dhënë 500-1000 euro shpërblim do të jetë vetëm për ata që janë në vijën e zjarrit dhe jo të të gjithë bluzave të bardha në spitalet në vend.

Ky reagim vjen pas peticionit të mjekëve të Urgjencës së Lezhës, me këta të fundit që refuzuan shpërblimin prje 5 mijë lekshë, me argumentin se u ishte premtuar ndryshe.

Kryeministri Rama ne Twitter:

Unë e kam thënë shqip që do të paguajmë 1000€ mbi pagën për mjekët e infermierët në Vijën e Zjarrit! Kush ka ngatërruar vijën e zjarrit në spitalet Covid e në autoambulanca, me detyrën e bluzës së bardhë në territor, duhet të kthjellohet e të mos turpërojë bluzën e bardhë!

Kush i nxit nga jashtë kërkesat për shpërblime pa asnjë sens bën politikën e mbrapshtë që ka bërë gjithnjë dhe do ndëshkohet nga populli, kush nga brenda bëhet mashë politike cënon misionin e shenjtë e moralin e bluzave të bardha në këtë luftë dhe nuk do të justifikohet në vijim!