Lajm i mirë nga Italia, ulet ndjeshëm numri i të infektuarve, shifrat më të ulëta nga 10 marsi

Fatkeqësisht, vdekjet janë ende të shumta në Itali pasi numri i tyre përgjatë 24 orëve të fundit ka qenë 604, por nga ana tjetër ka pasur një rritje të personave të shëruar 1555 dhe rënia e vlerave të infeksioneve dhe njerëzve në spital është përfundimisht e qartë sot.

“Të dhënat e ditëve të ardhshme do të na tregojnë nëse prejardhja ka filluar, por masat e kontrollit nuk do të duhet të braktisen”, thanë autoritetet.

Më në fund, të dhënat tregojnë një rënie, pavarësisht faktit se ka ende mbi 600 vdekje. Infeksionet e reja po zvogëlohen, numri i personave të sëmurë aktualisht dhe numri i të shtruarve në spital, si në kujdesin intensiv, ashtu edhe jashtë kujdesit intensiv.

Të dhënat në buletinin e ri të Mbrojtjes Civile flasin për një rritje të të sëmurëve (d.m.th. njerëz aktualisht pozitivë) të barabartë me vetëm 878 njësi (dje ishin 1941). Increaseshtë rritja më e ulët e regjistruar që nga 10 mars.

Sot, 3792 persona janë shtruar në spital në kujdesin intensiv, 106 më pak se dje, një rënie për ditën e katërt me radhë. 28.718 njerëz janë shtruar në spital me simptoma, 258 më pak se dje. Nga pacientët me ICU, 1.305 janë në Lombardi.

Megjithatë, numri i viktimave mbetet i lartë. Në njëzet e katër orët e fundit 604 njerëz kanë vdekur (dje kishte 636 vdekje), duke arritur në gjithsej 17,127 vdekje, shkruan La Repubblica, transmeton Faxweb.al.

Shërimi arriti në 24.392, për një rritje në 1555 nga 2455 njësi (1022 njerëz u shëruan dje).

Numri i përgjithshëm i personave që kanë kontraktuar virusin që nga fillimi i epidemisë është 135.586: janë zbuluar 3039 infeksione të reja në 24 orët e fundit (dje ishin 3598), numri më i ulët që nga 13 Marsi, por me shumë shtupë të tjera sesa ajo datë.

Testet e bëra sot ishin 33.713, diçka më shumë se dje (30,271). Raporti midis testimeve të bëra dhe rasteve të identifikuara është 1 pacient për çdo 11.1 test të bërë, 9%.

“Më në fund duket se ne kemi filluar të shohim një ulje të rasteve të reja: në kurbën e epidemisë, pas një faze pllajë, duket se ka një zbritje, kurba ka tendencë të përkulet poshtë. Por le të presim nesër ose pasnesër para se të marrim frymë një psherëtimë lehtësimi” tha Giovanni Rezza nga Instituti i Lartë i Shëndetit i cili komentoi gjatë konferencës së përditshme për shtyp për Mbrojtjen Civile.

“Shpresojmë të dëshmojmë një rënie, por gjithmonë duhet të kemi në mendje se virusi do të mbetet në popullatë, edhe nëse arrijmë në zero në një javë ose një muaj nuk do të jetë një den falas për të gjithë” vazhdoi drejtori i departamentit të sëmundjeve infektive të ISS duke theksuar që duhet të përfshihemi në një “luftë të vështirë” me virusin. “Ne duhet të ruajmë rreptësisht të gjitha masat e distancimit shoqëror – shtoi ai – sepse çdo relaks mund të nënkuptojë një rifillim të qarkullimit”.

Sa i përket samitit përmes videokonferencës me kryeministrin Conte dhe Komitetin Shkencor Teknik, kreu i Mbrojtjes Civile Angelo Borrelli foli për “takim ndërlidhës”. Ka “vlerësime në vazhdim”, tha ai, do të varet nga “autoriteti politik dhe Cdm të marrë vendime “.

Më në fund, Rezza vërejti: “Ekziston një nënvlerësim i brendshëm, jo ​​vetëm në Itali, por në të gjitha vendet, të numrit të rasteve dhe asimptomatik, aq sa mund të themi se për secilin rast që raportohet nga sistemi i mbikëqyrjes ka ndoshta 10 persona të infektuar “. “Nënvlerësimi i vdekshmërisë është një lajm i keq, ai i të infektuarve është i mirë sepse do të thotë që ka shumë më shumë njerëz të infektuar që kanë kapërcyer sëmundjen – shton ai -. Nënvlerësimi i rasteve nuk është problemi më i madh, është e rëndësishme të identifikohen shpërthimet dhe frenojnë ngjitjen ”.