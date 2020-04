Koronavirusi-Studimi kinez, përmirësim i shpejtë i sëmundjes me ‘plazmë konvulsive’

Një studim pilot i realizuar në Kinë dhe i botuar në një nga revistat shkencore më prestigjoze ndërkombëtare ka vërtetuar se terapia e bazuar në “plazmën konvulsive”, I me të ashtuquajturin ‘gjak shërues’, për trajtimin e pacientëve me Covid-19 ka dhënë rezultate të shkëlqyera.

Studimi, i botuar në ‘Pnas’ – Proceedings of the National Academy of Science of the United America of America, organi zyrtar i Akademisë së Shkencave të SHBA, u krye nga studiues të Shkollës së Mjekësisë Universitare Shanghai Jiao Tong mbi një grup pacientësh midis 34 dhe 78 vjeç, që vuajnin nga forma të rënda të Covid-19. Pas terapisë tre ditore të “plazmës konvulsive” gjendja e tyre u përmirësua ndjeshëm. Pacientët morën transfuzionin e një doze 200 ml plazme me “nivele të larta të antitrupave neutralizues” nga dhuruesit e shëruar nga infeksioni i koronavirusit.

Brenda 3 ditëve nga transfuzioni, simptomat klinike “u përmirësuan ndjeshëm dhe pacientët treguan një rritje të numrit të limfociteve, përmirësim të funksionit të mëlçisë dhe mushkërive dhe një ulje të inflamacionit”, thonë studiuesit.