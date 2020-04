Rama: Nese nuk do merrnim masa do kishim 3008 te infektuar dhe mbi 200 viktima

Kryeministri Edi Rama ka publikuar projeksionet e hartuara nga ministria e SHëndetësisë, ku thekson se nëse nuk do të ishin marrë masat sot të të kishte 3008 të infektua dhe 286 viktima.

“Sot do të kishim 3008 të infektuar me projeksonin maksimal, në atë mesatar do të ishim 600, sot kemi më pak. Ky është rezultata i masave. Nëse nuk d t’i kishim marrë do kishim 286 të vdekur, me projeksonin mesatar 40”, tha Rama.