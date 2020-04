Rama: Më shumë kohë për të bërë pazar! Do autorizohen më shumë makina private…ndëshkime të ashpra për të pabindurit

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar masat e reja lehtësuese që do të marrë në ditët në vijim, por edhe ndëshkimet që do të parashikohen në rast thyerje të këtyre rregullave.

1.Marrjen e automjeve nga familja apo edhe nga persona të tjerë do të ndëshkohet me disa vite, kjo është për t’u caktuar të heqjes së patentës me sekuestrimit të po aq viteve të makinës dhe heqje lirie.

2.Marrjen në makinë të një pensionisti do ndëshkohet gjithashtu.

3.Do hapin orarin e lëvizjes për të bërë pazar, do ë bëjmë 90 minuta dhe kryerja me automjet e privatit e pararit do të jetë e mundur, por me ndëshkime të mëdha.

4. Hapja e aktivitetit të ndaluar do dënohet me burg, heqje patente, sekuestrim të makinës dhe sekuestrimin e gjithçkaje që ka aty brenda.