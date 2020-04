Lajm i mirë, OBSH zgjedh Shqipërinë për studimin e trajtimit të koronavirusit

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Manastirliu bere te ditur këtë të hënë lajmin se per here te pare Shqiperia është perzgjedhur nga Organizata Boterore e Shendetesise per t’u bere pjese e nje studimi klinik nderkombetar per te optimizuar protokollet e trajtimit te koronavirusit.

“Për trajtimin e pacietëve me COVID19 po ndiqen protokollet si në vendet e tjera, përdorim po ato linja trajtimi. Shqipëria për herë të parë do të jetë pjesë e një studimi të madh klinik, “solidarity trial”, iniciuar nga OBSH. Do jemi pjesë e një skuadre botërore për hetimin klinik duke përfshirë antiviralët dhe hydroxychloroquine”, tha ministrja.

Në lidhje me testimin, Ministrja Manastirliu deklaroi se strategjia e testimit vendoset nga ekspertet dhe se gjurmimi epidemiologjik kryhet sipas standardeve. Ajo konfirmoi se janë bërë porosi edhe për 30 mijë teste të tjera për Covid 19.