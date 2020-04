Koronavirusi prek policine, kater efektiva dalin pozitiv ne Has

Kater efektiva policie kane rezultuar pozitive me koronavirus ne Has. Lajmin e ka bere publik kryetari i PD Lulzim Basha.

Ai the ne emisionin Opinion se kater punonesit qe kane rezultuar pozitiv me koronavirus, kane qene ne pune gjate gjithe ketyre diteve duke pasur kontakt me koleget e tyre dhe me qytetaret.

Basha tha se sipas raportimeve nga Hasi, shume efektiva te tjere te policise ne Has kane kerkuar testim per te pare nese jane infektuar nga kater koleget e tyre, citon lajmifundit.al. Hasi deri diten e sotme ka pasur 12 raste personash te prekur me koronavirus.

Rritet në 377 numri i të infektuarve me koronavirus ne Shqiperi, 16 raste të reja