Gjermania s’ka datë për Exit nga COVID, Merkel: Numri i të infektuarve në ulje por nuk heqim masat

Gjermania nuk jep ende një date kur do flitet për Exit nga situata e shkaktuar nga COVID-19. Kështu deklaroi sot kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel duke iu referuar situatës në vend, në një konferencë për mediat të pazakontë, ku gazetarët ishin ulur në distancë dhe me mjete mbrojtëse. “Nuk do isha kancelare e mirë nëse do jepja sinjale shprese shume të shpejta. Nuk është ende momenti për të folur për lirinë.

Detyrimi për karantinë për udhëtarët, veshje mbrojtëse të bëra në Gjermani, ndihmë për vendet e BE, Kancelarja Merkel tha shumë për situatën e koronës, por nuk përmendi një datë daljeje. “Kjo nuk është dita e sotme.”

Sipas Institutit Robert Koch, numri i infeksioneve në Gjermani po bie lehtësisht, kurba po rrafshohet – a nuk mundet që kufizimet masive të jetës publike ngadalë të hiqet përsëri? Deri më tani, ato aplikohen në shkallë vendi deri më 19 prill.

Pasdite, Kancelarja Angela Merkel zhvilloi një konferencë për shtyp – e para që kur u kthye nga karantina dy-javore. Por kushdo që priste që ajo të komentonte një kthim gradual në jetën e përditshme u zhgënjye. Ajo do të ishte ‘një kancelare e keqe nëse rrit shpresat e rreme”, tha ajo kur u pyet. “Kjo nuk është dita e sotme. Numri i infeksioneve duhet të zvogëlohet në atë masë që të jetë e sigurt se sistemi shëndetësor nuk do të mbingarkohet. Do të ketë një paketë kriteresh që duhet të vlerësohen para një vendimi të tillë”, deklaroi Merkel.

“Ne vazhdojmë të jetojmë në pandemi”, kujtoi ajo. “Sigurisht, qeveria federale po mendon intensivisht për të – dhe do të jetë një qasje hap pas hapi”. Gjëja më e keqe do të ishte të urdhërosh një lirim dhe më pas të duhet ta kthesh kur të kishte më shumë vdekje”.

Ndërkohë Austria dëshiron të lirojë gradualisht rregullat e koronës nga 14 prilli.

“Rregulla shumë, shumë të vështira”

Merkel siguroi që sapo ta lejonte gjendja shëndetësore, jeta publike do të kthehej në gjendjen ku ndodhej para krizës. “Nuk diskutohet”. Por gjithmonë duhet të keni kujdes nëse jeta e njeriut është në rrezik.

Merkel përsëriti falënderimet e saj që aq shumë njerëz i ndiqnin “këto rregulla shumë, shumë të vështira” duke shpëtuar jetë. Sidomos me motin e bukur, respektimi i masave është i vështirë.

Këshilla për maskën e kujdesit

Kur u pyet për dobinë e maskave për popullatën, Merkel iu referua ekspertëve, mendimi i të cilëve tani po ndryshon. Por është e rëndësishme të përdoren në mënyrë korrekte: “Mbajtja e papërshtatshme do të ishte edhe më fatale”, tha ajo. Është e rëndësishme t’i lani rregullisht, të mos e mbani shumë gjatë, hekur i nxehtë ose ngrohje në furrë ose mikrovalë. Qeveria gjithashtu mund të promovojë vendosjen, por akoma nuk është aty. Një urdhër i tillë hyri në fuqi sot në Jena.