Bardh Spahia i përgjigjet Ramës: Është më mirë kur dëgjon, mëson dhe kopjon, se sa kur sulmon opozitën!

Ish-deputeti i PD-së, Bardh Spahia iu është kundërvënë kryeministrit Edi Rama, ndërsa e cilësoi atë pa ide dhe se harxhon kohë duke sulmuar opozitën.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Spahia tha se Partia Demokratike po luan rolin e vet konstruktiv duke mbështetur institucionet e shëndetësisë, duke bërë propozime konkrete dhe duke u ardhur në ndihmë qytetarëve në këtë kohë kur vendi është prekur nga COVID.

Sipas demokratit, një ndër propozimet e PD-së ishte dhe përfshirja e mjekëve të familjes në luftën ndaj COVID-19, gjë që e deklaroi sot ministrja e Shëndetësisë, Manastirliu.

MESAZHI I PLOTË

Edi Rama është edhe pa ide, edhe i papërgatitur, edhe i vjetruar, por përsëri harxhon kohë me sulme bajate politike ndaj opozitës. Partia Demokratike po luan rolin e vet konstruktiv duke mbështetur institucionet e shëndetësisë, duke bërë propozime konkrete dhe duke u ardhur në ndihmë qytetarëve.

Ky rast e provon më së miri këtë: 3 javë pasi cdo ditë ekspertët e Partisë Demokratike kërkojnë që në luftën ndaj COVID-19 të përfshihen edhe mjekët e familjes, më së fundmi sot Ministrja e Shëndetësisë, njoftoi vënien në lëvizje të këtij mekanizimi.

Me mjetet e duhura të mbrojtes, mjekët e familjes ishin të domosdoshëm që në fillimet e kësaj beteje. Nëse propozimi ynë nuk do të ishte dëgjuar, mësuar dhe kopjuar, me kaq vonese, sot me shumë siguri, numri i personave të infektuar do të ishte më i ulët, numri i personave të identifikuar si të prekur dhe diagnostikuar në kohë do të ishte më i lartë dhe mund të kishim shpëtuar jetë. Edi Rama duhet ta kuptojë që është më mirë kur dëgjon, mëson dhe kopjon, sesa kur sulmon opozitën.