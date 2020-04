Veliaj publikon sistemin e ri të kabinave dezinfektuese që do përdoret nga nesër në Tiranë

TIRANE

Me qëllim ruajtjen e shëndetit të qytetarëve, nga nesër Bashkia e Tiranës do të aplikojë një sistem të ri dezinfektimi për qytetarët në hyrje-daljet në vendet me fluks. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka publikuar në twitter sistemin e kabinave dezinfektuese që do vendoset në tregun e Kombinatit apo institucione të ndryshme. 👎🦠

“Nga nesër do pilotojmë sistemin e kabinave dezinfektuese për hyrje-daljet në vendet me fluks përdorimi – si tregu i Kombinatit apo institucione të ndryshme. 👎🦠

Por kjo nuk e zëvendëson higjienën personale – ndaj laj duart dhe mbaj distancën edhe ku është kabina”, shkruan Veliaj. 🙏🏻🧼