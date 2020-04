Rënia e numrit të viktimave në Itali, Conte: Jemi në rrugën e duhur

ITALIA

Italia e ka fillur prillin me luahtje por me rënie të numrit të viktimave pasi ditën e sotme shënoi 525 të vdekur nga COVID-19, më e ulëta prej 19 marsit.

Conte në një intervistë është shprehur se Italia nuk bëri një përgjigje të përsosur fillimisht por tani po bën më të mirën dhe është në rrugën e duhur.

Por kryeministri italian thotë se nuk mund të thuhet ende se kur do të përfundojë ”Lock- Doën”-i kombëtar teksa thekson se vendimet do merren mbi baza shkencore.

”Tani për tani nuk mund të them kur bllokimi nga Coronavirus do të përfundojë,” tha ai. “Ne po ndjekim udhëzimet e komitetit shkencor, por Italia ishte vendi i parë që u përball me urgjencën. Përgjigja jonë mbase nuk ishte e përsosur, por ne kemi bërë më të mirën bazuar në njohuritë tona. Vlefshmëria e masave tona është njohur nga OBSH dhe rezultatet tregojnë se ne jemi në rrugën e duhur.”- tha Conte gjatë intervistës.