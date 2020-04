Merren masat e para, askush nuk hyn ne tregun e Kombinatit pa mbajtur distance

Pas reagimit të kryeministrit në lidhje me grumbullimin e njerëzve në tregun e Kombinatit, merren masa për distancimin e njerëzve.

Në këtë treg do të ketë vetëm një hyrje për qytetarët dhe vetëm një dalje.

Ndërkohë, janë caktuar gardhe metalikë dhe janë shënuar në tokë me ngjyrë portokalli vendet ku duhet qëndruar rreth 1.5 m në distancë, citon ora news. Ditën e djeshme, duke ju referuar pamjeve me njerëz plot në treg, Rama tha se ky është një konfirmim se duhen forcuar masat ndëshkuese për shkelësit.

Rama: Sot jam mërzitur pa masë nga pamjet skandaloze të tregut të Kombinatit në Tiranë. Janë të patolerueshme dhe përbëjnë një konfirmim shembullor të nevojës për të ecur me forcimin e masave ndëshkuese për të padëgjueshmit dhe të pabindurit.

Fatmirësisht kjo nuk ndodh kudo në Tiranë, ndodh në tregun e Kombinatit dhe tek-tuk diku tjetër. Por del dhe tepron për ti bërë gjëmën jo Tiranës por gjithë Shqipërisë. Po të ishte çështje fashe orari do të ndodhte kudo, të ishte halli i një orëshit do të ndodhte me të gjithë. Kjo ndodh se disa nuk duan akoma të kuptojnë.

Paralajmërimi i tij shkelësit ishte i qartë.

Rama: Deri ne heqje lirie për ata që shkelin kohëzgjatjen për pazar që mund ta zgjasim edhe më shumë. Më pas me shkallë dhe sipas dinamikës do të përpiqemi të lejojmë automjetet private. Më e keqja jo vetëm nuk ka kaluar por mund të na ndodhë sa hap e mbyll sytë dhe të na marrë me vete nëse mendojmë se ja hodhëm. Për këtë mjaftojnë pak koka të shkreta njerëzish të pabindur që kujtojnë se ja hedhin dhe virusit.