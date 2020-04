Koronavirusi shënon 65 mijë viktima në gjithë botën, në total 1 milion e 200 mijë të infektuar

Koronavirusi ka shënuar në të gjithë botën 65 mijë viktima teksa numri i të infektuarve ka shkuar në 1 milionë e 216 mijë.

SHBA kryeson listën me mbi 300 mijë e ndjekur nga Spanja me 130 mijë të infektuar dhe Italia me 124 mijë. Por kjo e fundit kryeson listën e vendeve me më shumë viktima duke shënuar 15 mijë e 362 të tillë.

Bie në sy se disa vende nuk kanë ende asnjë të shëruar dhe bëhet fjalë për vende të fuqishme si Britania, Holanda, Norvegjia apo Finlanda që edhe pse kanë mijëra të prekur nuk kanë ende asnjë të shëruar.