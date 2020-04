Konfirmohen edhe 5 raste me koronavirus në Kosovë, shkon në 145 numri i të infektuarve

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, ka njoftuar se janë kofnirmuar edhe 5 raste të reja me virusin VOCID-19.

“Sot më 05.04.2020 në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKSHPK me metodën RT-PCR, janë testuar 93 mostra të marra nga rastet e hospitalizuara në Klinikën Infektive dhe nga gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren. Nga mostrat e marra për testim në virusin SARS-CoV-2, pesë (5) prej tyre kanë rezultuar pozitive”, thuhet në njoftimin e IKSHPK-së.

IKSHKPK-ja ka theksuar se rastet poiztive janë raste kontakti, ku 3 janë nga Malisheva dhe një nga Gjakova, me vendbanim në Smerkonicë të Vushtrrisë.

“Rastet pozitive janë raste kontakti, tre (3) prej të cilave janë me vendbanim në Banjë -Malishevë, një (1) me vendbanim në Gjakovë, një (1) me vendbanim në Smrekonicë-Vushtrri”, theksohet në njoftim.

Nga data 08.02.2020 deri me 05.04.2020, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKSHPK me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 1.964 mostra të dyshimta në virusin SARS-CoV-2 dhe prej tyre, pozitive rezultojnë gjithsej 145 raste me 1 rast vdekje të një të moshuari, 82 vjeç.