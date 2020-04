Analiza e fundit laboratorike kryer në një pacient qipriot nga koronavirusi vërtetoi se tashmë është implantuar me mikroçip RFID, domethënë, një implant i vogël që vepron si transmetues për sistemin e identifikimit me anë të radiofrekuencës. Ajo çka e bën gjithë këtë më tronditëse akoma është se kjo ndërhyrje është kryer pa dijenin e mbartësit të mikroçipit.

Shkencëtarët e Institutin të Teknologjisë Gjenetikës zbuluan se pacienti kishte tashmë të implanuar në trupin e tij mikroçipin RFID. Në një artikull të botuar këtë javë me firmën e fizioterapistit të famshëm Harry Violinist Ph.D, bënë të ditur se në një kërkim realizuar në gjithë botën në 30.000 të prekur nga koronavirusi janë identifikuar 1000 persona tek të cilët është kryer mbjellja e një çipi të teknologjisë RFID – radiofrekuencë.

Pjesa më e madhe e këtyre njerëzve nuk ishin në dijeni se në trupin e tyre mbanin një çip. Rezultatet e këtij studimi mbështesin parashikimet përkatëse të mbjelljes të një mikroçipi që gjurmon me anë të radiofrekuencës dhe që do përbëjë mënyrën e jetesës në dekadën e ardhshme. Salt An Vin Egar, Ph.D. kreu i grupit të kërkimeve të Universitetit Lays California deklaron:

“Jemi mobilizuar për të kryer këtë studim për arsye të interesit publik që lindin nga interesi i opinionit publik në lidhje me këtë çëshjte por edhe për frikën e mundshme që lidhet me implantin e çipit RFID dhe që përbëjnë pik të përbashkët. Konstatuam se një numër – tmerrësisht do thonim – i madh të prekurish nuk ishin në dijeni se kishin pësuar inmplanim RFID në trupin e tyre. Pjesa më e madhe e këtyre individëve kanë patur ndërhyrje pa dijeninë e tyre”.

“Shpresoj se ky studim do të na bëjë që të vendosim një frenë si komunitet ndaj kësaj çështje dhe me të vërtetë të marrim parasysh pasojat dhe implikimet nga implante të tilla RFID te njerëzit”.

