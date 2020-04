Forcohen masat, nga e hëna ushtria monitoron tregun e Kombinatit, do të ketë vetëm një hyrje

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se duke nisur nga dita e hënë do të rinisë puna në tregun e Kombinatit, por me rregulla të forta.

Me anë të një statusi në “Facebook’, kreu i ekzekutivit ka dhënë mesazhin se nuk do të rrezikohet ajo çka kemi arritur deri më tani, teksa vendi ndodhet në momente të vështira për shkak të COVID.

MESAZHI I PLOTE I RAMËS:

KOMBINAT, TIRANË – NUK DO RREZIKOJMË GJITHÇKA QË KEMI ARRITUR DERI TANI NË TIRANË VETËM PËR NJË TREG!

🔴NËSE NGA 27 NJËSI, NË 26 PREJ TYRE TREGJET FUNKSIONOJNË PËR BUKURI, NUK KA ASNJË ARSYE QË TË MOS VENDOSET RREGULL EDHE NË TREGUN E KOMBINATIT.

🔴NGA E HËNA RREGULLA TË REJA:

– USHTRIA NUK DO TË LEJOJË MË MAKINA NË TREG;

– DO TË KETË VETËM NJË HYRJE, ÇDO HYRJE TJETËR MBYLLET;

– DO TË LARGOHEN TË GJITHË AMBULANTËT KJO HAPËSIRË;

– NË HYRJE DO TË KRIJOHET NJË TUNEL HIGJENIK PËR DEZINFEKTIM.

– DO TË VENDOSET SINJALISTIKË 2M LARG NJËRI-TJETRIT.

MASA DRASTIKE PËR ÇDO SHKELËS NGA JAVA TJETËR!