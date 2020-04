Shifra në rritje në Britani, 684 viktima dhe mbi 4 400 të infektuar nga koronavirusi

Ka shkuar në 684 numri i personave që kanë ndërruar jetë përgjatë 24 orëve në Britani nga COVID.

Mediat e huaja raportojnë se 4,450 raste të reja janë konfirmuar se janë prekur nga virusi vdekjeprurës. Ndërkohë numri i viktimave në total ka arritur në 3,605 persona, ndërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 38,168.

Ndërsa, si pasojë e koronavirusit në vend kanë ndërruar jetë 3,605 persona, prej këtyre 684 persona e kanë humbur jetën brenda 24 orëve të fundit.

Kryeministri i vendit Boris Johnson, i cili rezultoi pozitiv me koronavirusi, do të qëndrojë në izolim pasi ende ka simptoma të Covid-19. E premtja pritej të ishte dita e fundit që kreu i qeverisë angleze do të qëndronte në vetë-karantinim, por duke qenë se ka ende temperaturë ai do të vazhdojë të qëndrojë i izoluar.