“Ata që janë sot në Shqipëri do ia dinë për nder fatit që i gjeti kjo luftë në Shqipëri. Dje kam marrë mesazh nga një miku im shqiptar avokat në Nju Jork dhe më shkruante për herë të parë do të doja ta zëvendësoja tani menjëherë këtë ku jam me aty ku isha. Po ju them tha, që kam pritur tetë ditë për të marrë përgjigjen për tamponin dhe dola me COVID dhe sot tha, nuk dal dot, a jam pastruar apo jo, se nuk ka shans të kap radhën që të bëj testin tjetër” tha ai.

