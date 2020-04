Rama: Për familjet që jetojnë me qiranë që marrin, do ketë subvencion nga shteti

Kryeministri Rama sqaroi se familjet që jetojnë me qiranë që marrin, shteti do të bëjë një subvencione, jo 100 % të qirasë, por do të kalkulohet dhe jepet një pjesë e saj.

‘Akti normativ dhe Tatimet do të detajojnë dhe udhëzojnë gjëra të ndryshme. Nuk po u themi atyre që jetojnë me atë qira që do rrini pa bukë. Individët të cilët jetojnë me qiranë e një mjedisi qe e ka në pronësi dhe nuk kanë të ardhura të tjera absolutisht që do të jemi ne qe do i mbështesim për këtë periudhë.

Do i mbështesim me një subvencioni ashtu si bizneset e vogla qe nuk do e paguajnë qiranë. As këto familje nuk do i lëmë vetëm, nuk do të thotë të japim të gjithë qiranë, por një pjesë të saj sipas kalkulimeve që do të bëhen mirë.”, tha Rama