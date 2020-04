Rama: Pa masat e forta do të ishim në një tunel ku nuk do të dilnim pa mijëra të vdekur

Pa masat e forta që janë marrë nga qeveria, kreu i qeverisë Edi Rama tha se mund të ishim në një tunel ku nuk do të dilnim pa mijëra të vdekur. “Ta mbajmë si kryefjalë të cdo ditë, motivimi i të gjitha energjive për të fituar luftën. Jemi futur në zonën e zjarrit. Jeta nuk ka çmim, hallet janë për njeriun dhe cka nuk të vret të forcon. Po ju them se gjithsecili mund të gjejë tek vetja ose te një i afërt, prindërit, apo dikush tjetër provën se cka nuk të vret të forcon. Dhe nëse ky armik nuk do të na vrasë do të na forcojë. Qëllimi është të dalim më të fortë nga ky hall dhe atyre më në hall t’u qëndrojmë sa më pranë. Jemi në një moment shumë kritik të luftës dhe duke vënë re se për shkak të ecurisë pozitive të kësaj përpjekje të përbashkët, shumëkush ka filluar të mendojë më shumë se ç’duhet për nesër dhe të harrojë se cka është kryefjala e cdo dite është mbrojtja e jetës.

Shumëkush ka filluar që të kërkojë gjëra që janë herët për t’i kërkuar, që të qahet për masat dhe të flasë më shumë se ç’i takon ditës c’ka vjen nesër. E nesërmja është shqetësimi ynë i përbashkët. Më duhet të bëj gjithcka për të qenë pranë jush dhe për të garantuar që ashtu si në cdo shtëpi që sado halle ka sot nuk mund të shembet nesër dhe të mos jetë shumë e rëndë sa do të jetë për ne dhe të gjitha vendet e tjera. Sot po të kishim marrë të parët masat dhe po të kishte qenë ky mirëkuptim mbarëpopullor dhe rezistenca e mrekullueshme e 99.99% shqiptarëve nuk do të numëronim 17 të vdekur, por do të tanimë në një tunel prej ku nuk do të dilnim dot pa mijëra të vdekur” tha ai.