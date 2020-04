“Po na lënë të vdesim në shtëpi”, irritimi i italianes në Londër: Kjo qeveri është skandal

In Inghilterra si rifiutano di testare i malati e ti lasciano morire a casa soli come un cane. Bugiardi quale contenimento del coronavirus vi vantate. Questo governo inglese e' uno scandalo, bugiardi, stanno falsando i dati reali non credete alle cazzate che vi dico gli inglesi. Questa e' la mia personale testimonianza. Dinanzi alla realta' non c'e' bugia che tenga. Fate girare la verita' ci hanno lasciato morire a casa soli come animali.

Gepostet von Linda Pasqui am Montag, 30. März 2020